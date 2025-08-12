В Архангельской области арестовали подозреваемого в нападении на полицейских

В результате нападения один сотрудник полиции умер, второй был ранен

АРХАНГЕЛЬСК, 12 августа. /ТАСС/. Коношский районный суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Его заключили под стражу на два месяца, сообщили ТАСС в суде.

"Коношский районный суд рассмотрел ходатайство следователя Няндомского межрайонного следственного отдела СУ СК об избрании меры пресечения в отношении Вячеслава Донского, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов <...>. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили агентству, добавив, что подозреваемый и его защитник с ходатайством следователя не согласились.

Суд, исследовав предоставленные материалы, пришел к выводу, что мужчина может воспрепятствовать производству по делу, скрыться от предварительного следствия и суда, а также продолжить заниматься противоправной деятельностью.

По версии следствия, днем 10 августа три сотрудника полиции прибыли по месту жительства подозреваемого в поселке Коноша для проведения обыска по ранее возбужденному уголовному делу по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Сотрудники правоохранительных органов проверяли его причастность к поджогу оборудования на железнодорожной станции. Подозреваемый, как полагает следствие, пытаясь помешать законной деятельности представителей власти, выстрелил не менее двух раз из огнестрельного оружия. Один сотрудник полиции от полученных ранений умер, второй был ранен.