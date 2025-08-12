В Карелии при лобовом столкновении машин погибли два человека

Еще двое находятся в тяжелом состоянии

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 августа. /ТАСС/. Двое мужчин погибли при лобовом столкновении легковых автомобилей на 364-м км федеральной автодороги "Кола" в Пряжинском районе. Еще два человека, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии, сообщил председатель госкомитета Карелии по безопасности Олег Поляков.

"Согласно предварительным данным, в результате столкновения имеются пострадавшие: женщина и ребенок, состояние которых оценивается как тяжелое. Сообщается также, что двое мужчин погибли", - сообщил Поляков в своем Telegram-канале.

По данным госкомитета, сообщение об аварии в районе села Святозеро поступило в 15:30 мск. На месте ДТП работают оперативные службы.