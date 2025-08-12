Один из фигурантов уголовного дела получил реальный срок, его подельникам назначены условные наказания

ЧЕБОКСАРЫ, 12 августа. /ТАСС/. Суд в Чувашии вынес обвинительный приговор четырем местным жителям за поджоги вышек сотовой связи по заданию куратора из интернета, в результате чего оборудование вышло из строя. Один из фигурантов уголовного дела получил реальный срок, его подельникам назначены условные наказания, сообщило УФСБ по Чувашской Республике.

"Верховный суд Чувашской Республики вынес обвинительный приговор четырем местным жителям по уголовному делу о приведении в негодность объектов жизнеобеспечения (ч. 2 ст. 215.2 УК РФ). <…> Организатор осужден на два года лишения свободы с отбыванием <…> в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, остальные участники преступления получили условные сроки от одного года до полутора лет. Все фигуранты уголовного дела также оштрафованы на 20 тыс. рублей.

В УФСБ сообщили, что в мае 2024 года четверо жителей республики через интернет вступили в сговор с неизвестным лицом. В ведомстве установили, что молодые люди за денежное вознаграждение подожгли базовые станции на антенно-мачтовых сооружениях в Северо-Западном и Новоюжном районах Чебоксар, из-за чего оборудование вышло из строя. По данным правоохранителей, поджоги были сняты на видео и отправлены куратору в качестве отчета о выполнении задания.