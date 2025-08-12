Она также выплатит штраф в размере 350 тыс. рублей

ПЕРМЬ, 12 августа. /ТАСС/. Суд в Пермском крае отправил в колонию на девять лет жительницу Перми, причастную к организации схрона с огнестрельным оружием в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

"[Женщина] в составе группы лиц организовала схрон с оружием и взрывчатыми веществами в лесном массиве, расположенном в Добрянском районе Пермского края. Решением Свердловского районного суда г. Перми подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 350 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из незаконного оборота изъяли два обреза гладкоствольных охотничьих ружей и взрывчатое вещество общей массой 58 г.