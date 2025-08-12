Сергей Макаров, обвиняемый в многомиллионном мошенничестве, признал вину в совершении преступления и добровольно возместил причиненный ущерб

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора компании "Торговый дом "Фрегат" Сергея Макарова, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

"Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО "Торговый дом "Фрегат" Сергея Макарова, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2023 году между Министерством обороны РФ и ООО "Торговый дом "Фрегат" заключены многомиллионные контракты на поставку лакокрасочных материалов. Контроль за исполнением контрактов был возложен на Макарова. В период с февраля по октябрь того же года Макаров, путем внесения в документы заведомо ложных сведений о стоимости лакокрасочных материалов, совершил хищение денежных средств. "В ходе предварительного следствия Макаров признал вину в совершении преступления и добровольно возместил причиненный ущерб. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Новороссийска для рассмотрения по существу", - заключили в ГВСУ.