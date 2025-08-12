В Красноярске начали рассматривать апелляцию экс-главы правительства края

Юрий Лапшин был осужден на 3,5 года лишения свободы за превышение должностных полномочий

КРАСНОЯРСК, 12 августа. /ТАСС/. Красноярский краевой суд приступил к рассмотрению апелляционных жалоб на приговор экс-председателю правительства региона Юрию Лапшину, осужденному на 3,5 года лишения свободы за превышение должностных полномочий при строительстве метро, и экс-руководителю госучреждения "Краевое транспортное управление" Константину Мандрову. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

4 марта 2025 года суд Центрального района Красноярска приговорил Лапшина к 3,5 года колонии общего режима. Ему также запрещено занимать должности на госслужбе сроком 2,5 года. Второго фигуранта этого дела - экс-руководителя госучреждения "Краевое транспортное управление" Константина Мандрова, которому также вменялось получение взятки в 5 млн рублей, суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 5 млн рублей. Также суд лишил Мандрова права занимать должности в органах власти на срок 4 года и постановил конфисковать у него в доход государства эквивалент полученной взятки в 5 млн рублей.

"Сегодня началось рассмотрение апелляционных жалоб и представления прокурора на приговор суда в отношении экс-председателя регионального правительства края Юрия Лапшина и бывшего руководителя КГКУ "КТУ" Константина Мандрова <…> Не согласившись с приговором, подсудимые обратились в вышестоящий суд с жалобами на него. В своих апелляционных жалобах они указали на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам. Адвокаты настаивают на отмене приговора либо возвращении дела прокурору для исправления нарушений, препятствующих вынесению справедливого приговора", - говорится в сообщении ведомства.

На судебном заседании были оглашены доводы представления прокуратуры и жалобы. Также от адвоката Лапшина поступило ходатайство о приобщении к делу новых медицинских документов и допросе специалиста по вопросу состояния здоровья подзащитного. Ранее защита Лапшина сообщила о наличии у своего подзащитного тяжелого онкологического заболевания. Летом 2024 года суд назначал судебно-медицинскую экспертизу по данному уголовному делу.

Об уголовном деле

По информации ГСУ СК РФ по краю, Лапшин в декабре 2019 года, будучи главой регионального правительства, дал указание Константину Димитрову, занимавшему пост министра транспорта края, подписать акт приемки-передачи о проведении подготовительных работ по строительству метро АО "Красноярск ТИСИЗ" на сумму 720 млн рублей. При этом следствие считает, что Лапшин знал о том, что полностью работы не выполнены. Экс-руководитель госучреждения "Краевое транспортное управление" Константин Мандров по указанию Димитрова подписал документ. По версии следствия, он получил за это 5 млн рублей взятки.

Ранее по делам о хищениях при строительстве красноярского метро осуждены председатель совета директоров АО "Красноярск ТИСИЗ" Олег Митволь - на 4,5 года, экс-гендиректор этой организации Владимир Жарков - на 2 года и 3 месяца. За превышение служебных полномочий Димитров был осужден на 3 года и 2 месяца.