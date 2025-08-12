Угрозы для станции и населения Энергодара нет

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. Украинские войска обстреляли территорию возле Запорожской АЭС, что вызвало возгорание сухой травы и задымление.

Угрозы для станции и населения Энергодара нет, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Противник осуществил попытку обстрела территории вблизи Запорожской АЭС. В результате произошло возгорание сухой растительности, что вызвало задымление вокруг станции. <…> Прошу сохранять спокойствие, никакой угрозы нет, станция работает в обычном режиме. Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

На месте работают сотрудники МЧС, они ликвидируют очаги возгорания, добавил губернатор.

В течение всего лета 2025 года ВСУ неоднократно атаковали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры города-спутника станции Энергодара и непосредственно Запорожской АЭС. 25 июля сотрудники МЧС также тушили ландшафтный пожар возле ЗАЭС, разгоревшийся в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на автостоянку пожарной части. ЧП произошло в 800 метрах от площадки атомной станции. Летом 2024 года ВСУ также обстреливали окрестности ЗАЭС и Энергодара, намеренно вызывая ландшафтные пожары.