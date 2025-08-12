Братья Армен и Эдуард Бабакохян признаны виновными в совершении преступления

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Жители Приморского края Армен и Эдуард Бабакохян признаны виновными в принуждении свидетелей к даче ложных показаний, сообщает Telegram-канал краевого следственного управления СК РФ.

"Собранные следственными органами <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора братьям Армену и Эдуарду Бабакохян, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Армен Бабакохян вместе с братом и другими лицами оказывал давление на свидетелей по уголовному делу об организации убийства, когда узнал, что свидетели дали изобличающие его показания.

Армен Бабакохян, ранее приговоренный к 20 годам колонии строгого режима за организацию убийства двух предпринимателей в Приморском крае, по совокупности преступлений осужден на 20 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 1,3 млн рублей. Эдуард Бабакохян приговорен к 4 годам колонии общего режима.