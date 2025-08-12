Жителя Тамбова задержали по делу о терроризме

В его задачи входили вербовка граждан и организация противоправных действий на территории России

ТАМБОВ, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Тамбовской области задержали жителя региона по подозрению в терроризме. В его задачи входили вербовка граждан и организация противоправных действий на территории России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации 1980 года рождения. Мужчина добровольно вступил в одну из запрещенных в России террористических организаций. В ходе общения с ее представителем была достигнута договоренность на осуществление фигурантом склонения и вербовки жителей г. Тамбова к вступлению в данную организацию и участию в ее противоправной деятельности на территории нашей страны", - говорится в сообщении.

По данным управления, задержанный прошел специальное обучение по вербовке и методам конспирации.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).