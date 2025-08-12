Иерея Федора Гнитецкого и дьякона Ивана Дмитрука уже несколько дней возят по Украине

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине забрали двух клириков Черновицко-Буковинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщается на странице епархии в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Уточняется, что забрали иерея Федора Гнитецкого и дьякона Ивана Дмитрука, их уже несколько дней возят по Украине.

В июле военкомы во Львове похитили и насильно удерживали несколько священнослужителей УПЦ, оказывая на них давление, чтобы они приняли присягу и вступили в ряду Вооруженных сил Украины (ВСУ), они сопротивлялись.

На Украине священнослужители не освобождаются от всеобщей мобилизации, если подпадают под нее по возрасту и состоянию здоровья. Однако в конце 2024 года украинский кабмин разрешил бронировать священников "критически важных религиозных организаций", а в начале июня Госслужба по этнополитике и свободе совести утвердила список из более чем 7,7 тыс. таких организаций. Местные СМИ сразу обратили внимание, что в нем за несколькими исключениями нет общин и приходов канонической церкви, в то время как широко представлены общины раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), Украинской греко-католической церкви и даже религиозные организации с сомнительной репутацией. Как поясняли в госслужбе, решение о включении религиозных организаций в перечень критически важных принималось на основе "специальных критериев".