Среди них четыре ребенка

ДОНЕЦК, 12 августа. /ТАСС/. Шесть мирных жителей, среди которых четверо детей, ранены в Горловке ДНР при атаке Вооруженных Сил Украины за вторник. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

"В Никитовском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) ранения средней степени тяжести получили четыре ребенка: девочки 2012 и 2013 г. р., мальчики 2012 и 2015 г. р. Также при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВФУ ранения средней степени тяжести получили мужчины 1968 и 1977 г. р. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, желаю им скорейшего выздоровления", - написал он.

Пушилин добавил, что за сегодня ВСУ совершили десять вооруженных атак по территории ДНР с применением ударных БПЛА.