В Майкопе загорелись мансарда и кровля многоквартирного дома

Погибших и пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по республике

МАЙКОП, 12 августа. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения тушат возгорание мансардного помещения и кровли дома в центре Майкопа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"Сегодня в 19:04 мск на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Майкоп. ул. Депутатская, 25. Незамедлительно на место происшествия были направлены силы и средства Майкопского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии наблюдается открытое горение мансардного помещения и кровли", - говорится в сообщении с уточнением, что погибших и травмированных нет.

Позднее в МЧС сообщили, что эвакуированы 25 человек.

"В городе Майкопе горит мансарда жилого дома, огонь перешел на кровлю. Площадь пожара уточняется. Из подъезда эвакуированы 25 жильцов. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на месте работают порядка 30 сотрудников и 12 единиц техники.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов, который находится на месте ЧП с представителями экстренных служб и администрации города, власти подготовили пункты временного содержания на случай ухудшения ситуации.

