Жительницу Омска приговорили к 14 годам за намерение воевать против ВС РФ

В интернете женщина связалась с представителем запрещенного в России военизированного объединения "Русский добровольческий корпус"

БЕЛГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Белгородский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы жительницу Омска за связь с запрещенной в России террористической организацией и незаконное пересечение государственной границы РФ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Белгородской области.

"Белгородским областным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 30-летней жительницы города Омска. Она признана виновной по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену). <…> Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимой наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей и ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в интернете женщина связалась с представителем запрещенного в России военизированного объединения "Русский добровольческий корпус", желая вступить в ряды этой организации. В июле 2023 года злоумышленница незаконно пересекла границу РФ в Брянской области, однако впоследствии была задержана пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям на автомобильном пункте пропуска "Колотиловка" в Краснояружском районе Белгородской области.

Приговор суда пока не вступил в законную силу, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Белгородской области.