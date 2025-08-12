Губернатор региона Александр Гусев призвал граждан сохранять спокойствие

ВОРОНЕЖ, 12 августа. /ТАСС/. Режим опасности атак БПЛА объявлен на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Власти позже объявили тревогу в Воронеже из-за угрозы "непосредственного удара БПЛА".

"Воронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал Гусев.