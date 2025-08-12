В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что водитель наехал на отбойник

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Наезд на отбойник и потеря управления автомобилем стало причиной ДТП в Долгопрудном, где водитель врезался в остановку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"По предварительной информации, сегодня примерно в 19 часов 20 минут 25-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai и двигаясь по Лихаческому проспекту в городе Долгопрудный, наехал на металлический отбойник и, потеряв управление, совершил наезд на остановку общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Там напомнили, что в результате дорожной аварии пострадали мужчина и женщина, находившиеся на остановке. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Прокуратура Долгопрудного контролирует установление всех обстоятельств ДТП, ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения", - заключили в прокуратуре.