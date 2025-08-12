Как сообщили в МЧС по региону, в населенных пунктах ощущалось четыре из них силой от двух до трех баллов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 августа. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после мощного землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировано 37 сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 37 афтершоков. В населенных пунктах ощущалось четыре из них силой от двух до трех баллов", - сообщили в ведомстве.

В пунктах временного размещения остаются 30 человек. За предыдущие сутки на Камчатке произошло 18 афтершоков, ощущаемых сейсмособытий не было.

В настоящее время в регионе активность зафиксирована на семи вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.