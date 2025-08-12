Также пепел ожидают над Елизово

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 августа. /ТАСС/. Шлейф пепла от вулкана Ключевского, согласно результатам моделирования, может достичь Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

"Как видно из прогноза, ожидаем пепловый шлейф вулкана Ключевской над Петропавловском-Камчатским и Елизово", - проинформировали ученые.

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин активизировался после мощного землетрясения 30 июля.