Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Волгоградскую область

Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров

ВОЛГОГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Волгоградскую область. По имеющейся информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отрабатывают массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области. По состоянию на 02:30 [мск], пострадавших и повреждений объектов нет", - проинформировал он, его слова передает администрация региона.