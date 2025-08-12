13 августа, 02:42,
обновлено 13 августа, 02:44
Военная операция на Украине

Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Волгоградскую область

Александр Полегенько/ ТАСС, архив
© Александр Полегенько/ ТАСС, архив
Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров

ВОЛГОГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Волгоградскую область. По имеющейся информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отрабатывают массированную атаку БПЛА на территорию Волгоградской области. По состоянию на 02:30 [мск], пострадавших и повреждений объектов нет", - проинформировал он, его слова передает администрация региона. 

Теги:
РоссияВолгоградская областьВоенная операция на Украине