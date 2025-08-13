В Хабаровском крае оштрафовали фирму на 300 млн рублей из-за взятки

С сентября 2021 года по март 2022 года представитель фирмы передал должностным лицам из "Хабаровскуправтодора" более 25 млн рублей и оказал незаконные услуги имущественного характера на сумму свыше 47 тыс. рублей

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Коммерческая организация в Хабаровском крае оштрафована на 300 млн рублей из-за передачи денег представителям КГКУ "Хабаровскуправтодор". Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"Хабаровскуправтодор" осуществляет функции единого государственного заказчика по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Хабаровского края и сооружений на них, повышению безопасности дорожного движения. Учредителем является Хабаровский край. Прокуроры проверили исполнение законодательства о противодействии коррупции.

"Прокурор Хабаровского края вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), по результатам рассмотрения которого в августе 2025 года мировым судьей организации назначен штраф в размере 300 млн рублей", - говорится в сообщении.

С сентября 2021 года по март 2022 года представитель фирмы передал должностным лицам из "Хабаровскуправтодора" более 25 млн рублей и оказал незаконные услуги имущественного характера на сумму свыше 47 тыс. рублей. Вознаграждение предназначалось за обеспечение победы в проведенных и планируемых конкурсах, заключение госконтрактов с организацией на выполнение ремонта автомобильных дорог.

Уголовное дело в отношении взяткодателя и взяткополучателя рассматривается судом.