Их обвиняют в вымогательстве и грабеже

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Члены общественной организации "ЕНОТ" ("Единые народные общинные товарищества") Иван Коваленко, Алексей Коновалов, Михаил Максимов и Олег Очеретный, которые обвиняются в вымогательстве и грабеже, объявлены в розыск. Об этом говорится в материалах суда, с которыми ознакомился ТАСС.

"Иван Коваленко, Алексей Коновалов, Михаил Максимов и Олег Очеретный объявлены в розыск и заочно заключены под стражу Московским гарнизонным военным судом", - сказано в документах.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что все обвиняемые отправились на СВО. Однако материалы дела, с которыми ознакомился ТАСС, это не подтверждают.

Дело в отношении четырех фигурантов выделено в отдельное производство. Также в отдельное производство выделено дело экс-сотрудника ФСБ Александра Мрищука, который находится под подпиской о невыезде.

В июне 2024 года Московский гарнизонный военный суд оправдал четверых членов межрегиональной общественной организации "ЕНОТ", в том числе Мрищука. Еще один участник объединения - Очеретный - получил год ограничения свободы за угрозу убийством, но был освобожден от этого наказания за истечением срока давности.

В ходе судебного процесса прокуратура требовала приговорить Мрищука к 17 годам колонии по обвинению в организации преступного сообщества с использованием служебного положения. Остальным подсудимым обвинение просило назначить от 12 до 15 лет колонии строгого режима. Однако позже Второй западный окружной военный суд отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

О преступном сообществе

По версии прокуратуры, группировку из членов организации "ЕНОТ" создали два офицера ФСБ - Мрищук и Антон Барякшев. Они в декабре 2016 года с помощью участников организации устроили нападение на владельца склада в Москве, замаскировав свои действия под оперативно-разыскные мероприятия из-за уклонения от уплаты таможенных платежей. В результате были изъяты ценности, часть которых обвиняемые оставили себе. Потерпевшими по делу проходят предприниматели Владимир и Александр Аристарховы, Антон Марченко, ранее являвшиеся фигурантами уголовного дела, оперативное сопровождение которого осуществлял Мрищук.

Решением Люберецкого городского суда деятельность лиц, уклонявшихся от уплаты таможенных платежей, признана преступной, а действия Мрищука и других сотрудников ФСБ - законными. После вступления в законную силу решения Люберецкого суда предприниматели обратились с заявлениями о возбуждении уголовного дела в отношении Мрищука. На скамье подсудимых также оказались члены организации "ЕНОТ" Коваленко, Коновалов, Максимов и Очеретный. В июле 2022 года суд приговорил Барякшева к шести годам колонии за грабежи и кражу. Он признал вину и дал показания на других фигурантов дела.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил другого фигуранта дела Василия Минчика к шести годам колонии за разбой, кражу и бандитизм, а Кунцевский суд Москвы осудил одного из создателей организации "ЕНОТ" Романа Теленкевича на 13 лет колонии за создание организованного преступного сообщества.