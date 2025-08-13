Житель Красноярска пытался скрыться от полиции и врезался в машину ДПС

В отношении водителя возбуждено уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 13 августа. /ТАСС/. Житель Красноярска стал фигурантом уголовного дела после того, как попытался скрыться от правоохранителей и повторно сел за руль автомобиля в состоянии опьянения. В ходе побега от полиции нарушитель врезался в машину ДПС, сообщается на портале "МВД-медиа".

По данным правоохранителей, экипаж попытался остановить автомобиль Nissan Bluebird для проверки документов, но водитель уехал. Нарушителя начали преследовать на двух автомобилях. В ходе погони было применено табельное оружие, так как горожанин грубо нарушал правила дорожного движения, подвергая опасности окружающих.

"Оказавшись на безлюдной парковке крупного торгового центра на улице Калинина, один из инспекторов ДПС после устного предупреждения выстрелил в воздух, после чего сделал несколько прицельных выстрелов по заднему колесу автомобиля. Остановившись в тупике, правонарушитель попытался уехать задним ходом, но совершил столкновение с одним из служебных автомобилей Госавтоинспекции. Сразу же после этого злоумышленник был задержан полицейскими. <...> За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 24-летний горожанин, по внешним признакам находившийся в состоянии опьянения, отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Установлено, что четыре месяца назад он уже задерживался за вождение в нетрезвом виде и был лишен прав на полтора года, но так и не сдал водительское удостоверение.

На нарушителя также составлен ряд административных материалов, машина помещена на специализированную стоянку.