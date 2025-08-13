Причиной стали неблагоприятные погодные условия

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Сильные и очень сильные (более 50 мм за 12 часов) дожди ожидаются у южного побережья Приморья 14 августа. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе Приморского гидрометцентра.

"В связи с активизацией циклонической деятельности у южного побережья Приморья ночью и днем 14 августа на юго-востоке края ожидаются сильные дожди (15 - 45 мм за 12 часов и менее), местами очень сильные (более 50 мм за 12 часов и менее), а также грозы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что наиболее интенсивные осадки ожидаются в Находке, Партизанском городском округе и Лазовском муниципальном округе. Во Владивостоке ожидается дождь.