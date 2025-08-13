Шлейф от него распространяется в южном направлении

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 августа. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до 12 км зафиксирован на вулкане Ключевской (Ключевская Сопка) на Камчатке. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Вулкан в очередной раз выбросил пепловый столб, теперь на высоту 12 километров. Шлейф от него распространяется в южном направлении. На пути следования находятся населенные пункты Усть-Камчатского, Мильковского, Елизовского округов, Вилючинского и Петропавловск-Камчатского городских округов. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла. В настоящее время в населенных пунктах региона пеплопадов не зарегистрировано", - сообщает ведомство.

В сообщении уточняется, что Ключевскому присвоен красный - наивысший код авиационной опасности.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин активизировался после мощного землетрясения 30 июля.