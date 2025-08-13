ТАСС: фигуранта дела бизнесмена Новицкого о хищениях объявили в международный розыск

Ему заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Фигурант уголовного дела бизнесмена Евгения Новицкого о хищениях на 9 млрд рублей объявлен в международный уголовный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Фигурант настоящего уголовного дела находится в федеральном и международном розыске, ему заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - рассказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах ТАСС отметили, что иные неустановленные лица организованной преступной группы продолжают устанавливаться.

Сумма хищений по уголовному делу бизнесмена Новицкого превышает 9 млрд рублей, а требования кредиторов к обанкротившимся НПФ составляют чуть менее 12 млрд рублей. Новицкому предъявлено обвинение в совершении шести преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В 2024 году Тверской районный суд отправил Новицкого под домашний арест. Он обвиняется в хищениях средств АО "НПФ "Урал ФД". Вместе с ним под домашний арест были отправлены индивидуальный предприниматель из Подмосковья Олег Мезенцев и Ольга Илларионова.

По версии следствия, Новицкий и иные лица в составе группы по предварительному сговору, имея корыстный умысел на хищение денежных средств АО "НПФ "Урал ФД", разработали преступный план. Под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах они намеревались похитить денежные средства АО "НПФ "Урал ФД", пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников АО "НПФ "Урал ФД", перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости, не на рыночных условиях.

Новицкий был президентом АФК "Система" в 1995-2005 годах.