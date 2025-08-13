На севере Индии число жертв наводнений и оползней достигло 240

Из них 125 погибли непосредственно из-за паводков, еще 115 - в авариях, сообщили в управлении по борьбе со стихийными бедствиями

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 240 человек погибли за два месяца в результате наводнений и оползней в северном индийском штате Химачал Прадеш. Об этом сообщило управление по борьбе со стихийными бедствиями штата.

"Общее число погибших из-за муссонов достигло 240 человек, включая 125 погибших в результате инцидентов, связанных с дождями, таких как оползни, внезапные паводки и ливни, и 115 погибших в дорожно-транспортных происшествиях", - отметили в управлении.

Два национальных шоссе остаются заблокированными, что нарушает жизненно важное сообщение с горными районами. В регионе фиксируют перебои в электро- и водоснабжении.

Многии станций мониторинга оползней по всему штату в настоящее время не функционируют, что вызывает опасения по поводу своевременности оповещения и готовности к стихийным бедствиям во время продолжающегося сезона муссонов.

Сезон дождей в штате Химачал-Прадеш длится с конца июня до сентября. За это время там выпадает большая часть годовой нормы осадков.