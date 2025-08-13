Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 5,5 км

Шлейф пепла протянулся на 302 км на юго-запад от вулкана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 августа. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до 5,5 км зафиксирован на вулкане Ключевской (Ключевская сопка) на Камчатке. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 5,5 км. Шлейф пепла протянулся на 302 км на юго-запад от вулкана", - говорится в сообщении.

По уточненным данным от ГУ МЧС России по региону, код авиационной опасности исполина - "оранжевый", извержение продолжается. Это уже третий пепловый выброс за день.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м. На склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Исполин активизировался после мощного землетрясения 30 июля.