В Новосибирске бывших полицейских приговорили к срокам до 10 лет за взятки

НОВОСИБИРСК, 13 августа. /ТАСС/. Четверых бывших сотрудников ОЭБиПК МО МВД России "Новосибирский" приговорили к срокам от восьми до десяти лет в колонии. Суд установил, что полицейские вымогали и получали взятки с предпринимателей, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

"Приговором суда <...> признаны виновными: [Игорь] Юшин <...> ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет <...>. Алексей Пирский <...> ему назначено наказание - восемь лет три месяца в колонии строгого режима <...>. Андрей Мельников <...> ему назначено наказание - девять лет в колонии строгого режима <…>. Анатолий Семенов <...> ему назначено наказание - десять лет в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Также все они получили штрафы на сумму от 4 млн до 15 млн рублей и лишены права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ на срок от 5 до 8 лет. Кроме того, они лишены званий капитанов и майоров полиции.

Суд установил, что, полицейские в 2019, 2020 и 2022 годах вымогали и получали взятки с предпринимателей, занимающихся продажей обуви и табачной продукции. При этом они проводили контрольные закупки, изымали товар, а за непроведение надлежащей проверки и возвращение требовали вознаграждение. В суде уточнили, что приговор в силу не вступил.