Как отметил один из адвокатов Иван Миронов, ни одна из предъявленных Алексею Копайгородскому взяток никаким образом с ним не связана, ни одного факта лоббирования мэром интересов взяткодателя к концу следствия так и не было установлено

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Представители защиты бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в совершении преступлений коррупционной направленности, после объявления об окончании расследования уголовного дела заявили о его непричастности и невиновности. Как уточнил ТАСС один из адвокатов бывшего градоначальника Иван Миронов, супруга Копайгородского также не признает вину.

"Наши подзащитные вину не признают, поскольку признавать, честно говоря, здесь нечего. Ни одна из предъявленных Алексею Копайгородскому взяток никаким образом с ним не связана, ни одного факта лоббирования мэром интересов взяткодателя к концу следствия так и не было установлено", - рассказал защитник.

По его словам, в тексте окончательного обвинения представители защиты Копайгородских "усматривают лишь откровенные странности", а предъявленные фигурантам дела обвинения в окончательной редакции "строятся исключительно на показаниях заинтересованных свидетелей".

"Застройщики неожиданно вспомнили, что ежемесячно передавали денежные суммы третьим лицам якобы в интересах Копайгородского, а еще давали деньги на строительство дома его супруги Янины еще до вступления в совместный брак, - подчеркнул собеседник агентства. - При этом ни один взяткодатель так и не смог внятно пояснить, за что платились деньги, поэтому во всех случаях следствие ограничилось формулировкой "за общее покровительство".

В свою очередь адвокат супруги экс-мэра Елизавета Меткина заявила агентству, что предъявленные Янине Копайгородской обвинения ее защита расценивает как форму давления на нее. "Логика следствия проста: оговори себя и мужа, получишь шанс увидеть своих маленьких детей", - сказала защитник. Кроме того, по словам Меткиной, следствие и суды игнорируют наличие у Копайгородской статуса ветерана СВО и то, что она многодетная мать.

Как сообщалось ранее, правоохранители предъявили в окончательной редакции обвинение Копайгородскому и его супруге, тем самым заявив фигурантам о завершении по их делу следственных действий. Третьим фигурантом проходит помощник Копайгородской - Александр Пасунько.