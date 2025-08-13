К тушению привлекали наземную группировку из 160 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Пожарные потушили природный пожар в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в Telegram-канале правительствf региона.

"Природный пожар в с. Скалистое Бахчисарайского района полностью ликвидирован на площади 3,5 га", - говорится в сообщении.

12 августа возле села Скалистое произошло возгорание сухой растительности на 1 га. В готовность была приведена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым и вертолет Ми-8. Тушение осложняли жара и ветер, очаги возгорания находились в труднодоступной местности. К тушению привлекалась наземная группировка из 160 человек.