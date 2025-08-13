В Биробиджане остались без электричества почти 4,8 тыс. человек

Энергетики уже устраняют аварию, но точные сроки пока не называются

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Почти 4,8 тыс. жителей Биробиджана остались без электроэнергии из-за аварии на подстанции ТЭЦ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"На подстанции ТЭЦ вылетел третий фидер, в результате чего свыше 4 тыс. 800 человек остались без электроэнергии. По предварительной информации, под отключение попали дома от Биробиджанской ТЭЦ до ул Комсомольской (четная сторона)", - сообщают специалисты администрации города.

