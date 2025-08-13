Пострадавший 15-летний подросток госпитализирован с ранением в грудь

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Полиция задержала жителя приморского Уссурийска по подозрению в покушении на убийство 15-летнего подростка. Пострадавший получил выстрел в грудную клетку, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"В Уссурийском городском округе в ходе конфликта, возникшего между двумя мужчинами, неизвестный произвел выстрел в оппонента, но попал в его несовершеннолетнего сына. В результате происшествия 15-летний подросток был госпитализирован с ранением грудной клетки", - рассказали в полиции.

В пресс-службе ведомства добавили, что мужчину задержали и доставили в следственный отдел.