По данным издания, участница филиппинских конкурсов красоты была похищена 31 июля

БАНГКОК, 13 августа. /ТАСС/. Власти Филиппин подтвердили, что найденное на острове Палаван тело женщины принадлежит Аквене Аррадазе, экс-королеве красоты муниципалитета Матаг-об. Об этом сообщила газета The Manila Times.

По ее информации, 35-летняя мать-одиночка и участница филиппинских конкурсов красоты была похищена 31 июля. Трое вооруженных мужчин увезли ее в неизвестном направлении. Отмечается, что подозреваемые быстро скрылись с места преступления, их поиски продолжаются.

О пропаже Аррадазе сообщила 4 августа ее сестра Патрисия.