С января 2024 года 65-летняя организатор группы знакомилась с жителями Лобни и за 2 500 рублей предлагала фиктивно зарегистрировать в их квартирах мигрантов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали восемь человек, которые подозреваются в незаконной регистрации иностранцев в Лобне за деньги. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Задержаны восемь участников группы в возрасте от 39 до 65 лет, которые занимались организацией незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ", - сказала она.

Петрова рассказала, что с января 2024 года 65-летняя организатор группы знакомилась с жителями Лобни и за 2 500 рублей предлагала фиктивно зарегистрировать в их квартирах мигрантов. Злоумышленница самостоятельно занималась подготовкой необходимых документов, а две ее сестры и брат помогали получить соответствующую регистрацию через уполномоченные органы.

"Всего в ходе противоправной деятельности участникам группы удалось оформить фиктивную регистрацию у четырех местных жителей. За оказанную услугу клиенты платили от 4 000 до 7 000 рублей", - сообщила Петрова. По данным фактам возбуждены уголовные дела (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). В настоящее время организатор группы отправлена под домашний арест, трое родственников арестованы, четырем собственникам квартир избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.