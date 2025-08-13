Она оставляла оскорбительные комментарии под сообщением о шествии "Бессмертного полка"

КЕМЕРОВО, 13 августа. /ТАСС/. Кемеровский областной суд признал виновной местную жительницу в реабилитации нацизма и приговорил ее к двум годам условно. Женщина оставляла оскорбительные комментарии под сообщением о шествии "Бессмертного полка", сообщили в пресс-службе суда.

"Кемеровским областным судом в отношении жительницы г. Кемерова постановлен приговор, по которому она признана виновной в публичном распространении выражающих явное неуважение к обществу сведений о дне воинской славы России - Дне Победы и оскорблении памяти защитников Отечества. Осужденной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, сроком на два года. С учетом совокупности смягчающих обстоятельств лишение свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

Установлено, что 9 мая 2024 года в социальной сети был размещен пост о шествии "Бессмертного полка" в Кемеровской области. Тогда его участниками стали более 100 тыс. человек. Подсудимая опубликовала комментарий под записью, где выражала неуважение к способу и форме празднования Дня Победы путем проведения шествия "Бессмертного полка", а также оскорбила память защитников Отечества, для сохранения и увековечения которой проводится эта акция, уточнили в суде.