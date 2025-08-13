Саперы завершили работу по ликвидации последствий падения обломков БПЛА на многоквартирный дом по улице Ополченской

ВОЛГОГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Жильцы многоэтажного дома в Волгограде, эвакуированные из-за приведшей к повреждениям здания атаки БПЛА, возвращаются в свои квартиры, сообщила пресс-служба администрации Волгограда.

Ранее сообщалось, что 14 жителей многоэтажного дома в Волгограде, поврежденного обломками БПЛА, находятся в ПВР, они обеспечены спальными местами и горячим питанием.

"На территории МКД по улице Ополченской саперами завершены работы по ликвидации последствий падения обломков БПЛА. В связи с окончанием оперативных мероприятий жильцы жилого дома возвращаются в свои квартиры", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работа общественного транспорта вновь осуществляется в обычном режиме.