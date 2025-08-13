Алтайскому маньяку Манишину грозит 25 лет лишения свободы

Его жертвами стали 11 девушек

БАРНАУЛ, 13 августа. /ТАСС/. Гособвинение потребовало 25 лишения свободы для "политеховского маньяка" из Алтайского края Виталия Манишина, который обвиняется в убийстве 11 женщин. Пожизненное наказание для подсудимого невозможно из-за истечения сроков давности, сообщили в краевой прокуратуре.

"Государственные обвинители в прениях высказали мнение, что он заслуживает самого строгого наказания, и предложили суду назначить ему по совокупности преступлений максимально возможное наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 1989 году Манишин, являясь студентом, попытался изнасиловать свою первую жертву - 17-летнюю девушку, которую впоследствии задушил, а тело закопал. При этом долгое время это убийство оставалось нераскрытым, однако в мае 2023 года фигурант был задержан и заключен под стражу. В ходе следствия удалось установить причастность Манишина еще к 10 убийствам, совершенным в 1999 и 2000 годах.

Как рассказали в прокуратуре, следствие пришло к выводу, что обвиняемый под предлогом оказания помощи в поступлении в учебное заведение и обучении в нем, а также в решении вопросов, связанных с трудоустройством, знакомился с молодыми девушками в городе Барнауле, убеждал их следовать совместно с ним на автомобиле в Калманский район, где насиловал и убивал, а тела прятал в лесном массиве. По мнению стороны обвинения, вина подсудимого полностью доказана по всем 11 эпизодам. "В связи с истечением сроков давности, ему не может быть назначено предусмотренное действующим Уголовным кодексом РФ наказание в виде пожизненного лишения свободы", - пояснили в прокуратуре.

По версии следствия, все жертвы, кроме одной женщины, так или иначе были связаны с Алтайским государственным техническим университетом (АлтГТУ). Когда следствие установило, что исчезновения и убийства связаны между собой, убийцу начали называть "политеховским маньяком". Дело Манишина рассматривается в Калманском районном суде Алтайского края.