В здание бросили не менее трех бутылок с зажигательной смесью

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Попытка поджога синагоги произошла в ночь с 12 на 13 августа в Обнинске, в здание бросили не менее трех бутылок с зажигательной смесью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара.

"В ночь с 12 на 13 августа 2025 в городе Обнинске Калужской области неизвестные попытались поджечь синагогу. По имеющимся данным, в здание синагоги бросили не менее трех бутылок с зажигательной смесью. Пострадал вход в здание", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 10 июля 2024 года неизвестные уже пытались поджечь здание этой синагоги, в результате сгорела внутренняя электроподстанция. Полиция тогда задержала двух несовершеннолетних.