ПЕРМЬ, 13 августа. /ТАСС/. Тело новорожденного обнаружено у одного из домов в городе Березники Пермского края. Следователи начали проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

"Следователем следственного отдела по городу Березники СУ СК России по Пермскому краю по факту обнаружения тела новорожденного ребенка проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 Уголовного кодекса Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, при осмотре тела ребенка признаков насильственной смерти не выявлено. "Следователями проведен осмотр места происшествия. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы", - сообщили в ведомстве.