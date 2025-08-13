Полиция проводит проверку по факту аварии, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего

ЭЛИСТА, 13 августа. /ТАСС/. Трое детей и женщина получили травмы в ДТП в Калмыкии, легковой автомобиль опрокинулся в кювет. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики.

"На 19-м км автодороги Большой Царын - Иджил жительница Октябрьского района на "Лада Приора" не справилась с управлением, автомобиль опрокинулся в кювет. Ранения получили водитель и трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля", - говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Калмыкии Булат Сараев, пострадали дети 2010, 2016 и 2019 годов рождения.

"Наиболее тяжелую травму получила девочка 2010 года рождения: у нее перелом нижней конечности, закрытая черепно-мозговая травма. Планируется эвакуация в детский медцентр в городе Элисте бригадой детской реанимации", - уточнил министр.