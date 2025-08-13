Против задержанного завели уголовное дело о государственной измене

ТАСС, 13 августа. ФСБ России показала видео задержания в Кировской области россиянина, хотевшего заключить контракт на участие в СВО, чтобы перейти на сторону Украины.

По данным ФСБ, перед переходом на сторону противника он собирался уничтожить как можно больше сослуживцев.

Злоумышленник также планировал поджечь релейные шкафы Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО.

Против задержанного завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ст. 275 (государственная измена) УК РФ. Его заключили под стражу. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.