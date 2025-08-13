Он размещал в социальных сетях и мессенджерах контент, оправдывающий и пропагандирующий деятельность организаций, признанных на территории России террористическими

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Москве мужчину, публично призывавшего к насильственным действиям, направленным на смену действующей власти в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1990 года рождения, причастного к террористической деятельности", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что мужчина размещал в социальных сетях и мессенджерах контент, оправдывающий и пропагандирующий деятельность организаций, признанных на территории России террористическими, а также призывал к насильственным действиям, направленным на смену действующей власти в России.

"На основании представленных управлением результатов оперативно-разыскной деятельности ГСУ СК России по Москве в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет), в рамках которого по месту жительства фигуранта проведены следственные действия, изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела", - сказали в УФСБ.

По данным управления, подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.