В течение нескольких месяцев воспитанника дошкольного учреждения били, щипали и оскорбляли

МАХАЧКАЛА, 13 августа. /ТАСС/. Следователи в Дербенте возбудили уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных в отношении малолетнего ребенка в частном детском саду. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

"Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РД возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных в отношении малолетнего ребенка, по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)",- говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудник частного детского сада в Дербенте систематически применял физическое и психологическое насилие в отношении воспитанника 2019 года рождения. В течение нескольких месяцев ребенок подвергался ударам, щипкам и оскорблениям. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.