В Новосибирске водитель, пытавшийся наехать на людей, скрылся в Казахстане

Он объявлен в межгосударственный розыск

НОВОСИБИРСК, 13 августа. /ТАСС/. Мужчина, который за рулем самосвала пытался наехать на группу людей в Новосибирске, после аварии скрылся в Казахстане. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 11.08.2025 подозреваемый покинул территорию Российской Федерации и скрылся на территории Казахстана", - говорится в сообщении.

Эльчину Джаннатову, который предположительно был за рулем, заочно предъявили обвинение, он объявлен в межгосударственный розыск. Суд заочно арестовал фигуранта.

В минувшее воскресенье водитель грузовика дважды умышленно въехал на высокой скорости в крыльцо кафе "У дороги", где находилось несколько человек. Пострадавшим не потребовалась госпитализация, им оказали помощь на месте. Водитель скрылся с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).