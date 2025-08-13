В Обнинске ищут двух мужчин, совершивших поджог синагоги

В результате попытки поджога повреждения получила входная группа синагоги

КАЛУГА, 13 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы разыскивают двоих человек, которые могут быть причастны к попытке поджога синагоги в Обнинске. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"К попытке поджога, вероятно, причастны два человека, ведутся их поиски. В результате попытки поджога повреждения получила входная группа синагоги", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, в дежурную часть поступило сообщение о попытке поджога входной двери частного здания. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников.

Ранее в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара сообщили ТАСС, что попытка поджога синагоги произошла в ночь на 13 августа в Обнинске, в здание бросили не менее трех бутылок с зажигательной смесью. 10 июля 2024 года неизвестные уже пытались поджечь здание этой синагоги, в итоге сгорела внутренняя электроподстанция. Полиция тогда задержала двух несовершеннолетних.