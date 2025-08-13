В Забайкалье арестовали двоих иностранцев за контрабанду золота на 61 млн рублей

Они пытались переправить через границу 11 золотых слитков весом более 7 кг

ЧИТА, 13 августа. /ТАСС/. Двое иностранных граждан арестованы в Забайкальском крае за подготовку к контрабанде золотых слитков на сумму свыше 61,9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По версии следствия, в августе текущего года двое иностранных граждан, один из которых являлся водителем международного грузового автомобиля, приобрели и приготовились вывезти через пункт пропуска МАПП "Забайкальск" 11 слитков из сплава золота (более 7,1 кг), общей стоимостью свыше 61,9 млн рублей, однако были задержаны сотрудниками пограничной службы ФСБ России. <…> Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 октября 2025 года", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Ход и результаты расследования находятся на контроле Даурской транспортной прокуратуры.