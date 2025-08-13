В Карелии площадь лесных пожаров сократилась до 0,1 га

В республике отменили режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 августа. /ТАСС/. Специалистам удалось существенно сократить площадь лесных пожаров в Карелии - до 0,1 га. Единственное в регионе возгорание действует в Медвежьегорском районе, сообщили в Telegram-канале Минприроды республики.

Аномально жаркая погода, отсутствие сильных осадков и сухие грозы ранее привели к лесным пожарам на территории республики, которые начали массово возникать в июле и продолжились в августе. В настоящее время ситуация стабилизировалась, поэтому власти отменили режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах.

"По данным на 10 утра 13 августа в Карелии действует один лесной пожар в Медвежьегорском центральном лесничестве. Сегодня утром его обнаружили местные жители, площадь на данный момент составляет 0,1 га. Предварительная причина возгорания - нарушение гражданами правил пожарной безопасности. На тушение уже выехала группа из четырех специалистов с ранцевыми лесными огнетушителями и мотопомпой", - сказано в сообщении.

За прошедшие сутки удалось потушить два пожара - в Суоярвском округе на площади 3,9 га и в Пудожском - на площади 0,01 га.

В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение открытого огня запрещено.