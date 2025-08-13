В Саратове завели дело о халатности при закупке лекарств областным Минздравом

Нарушены права на обеспечение лекарствами более 5 тыс. жителей региона

САРАТОВ, 13 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбудили в Саратовской области в отношении сотрудников министерства здравоохранения региона, которые нарушили права на обеспечение лекарствами более 5 тыс. граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко надзорным ведомством проведена проверка в сфере исполнения законодательства о здравоохранении. <…> Прокуратура области направила материалы проверки в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, с 2024-го по июль 2025 года должностные лица министерства здравоохранения Саратовской области не закупали своевременно лекарственные препараты. Сотрудники ведомства также не обеспечили надлежащую работу электронной системы для оформления дополнительных заявок на льготное лекарственное обеспечение. В результате были нарушены права более 5 тыс. граждан.