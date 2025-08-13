The Nation: Таиланд обезвредил 483 боеприпаса у границы с Камбоджей

Операция проводилась в приграничных провинциях Бурирам, Сисакет, Сурин и Убонратчатхани, передает газета

БАНГКОК, 13 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Таиланда во взаимодействии с профильными подразделениями правоохранительных органов за 11 дней обезвредили 483 неразорвавшихся боеприпаса, оставшихся после недавних боестолкновений на границе с Камбоджей. Об этом сообщила газета The Nation.

По ее информации, операция проводилась в приграничных провинциях Бурирам, Сисакет, Сурин и Убонратчатхани. Саперы обнаружили и уничтожили неразорвавшиеся ракеты, артиллерийские снаряды, минометные мины и другие боеприпасы. Очистка территории от взрывчатых веществ продолжается. Специалисты также информируют местное население о порядке действий в случае обнаружения взрывоопасных предметов и призывают граждан соблюдать осторожность при нахождении в затронутых конфликтом районах.