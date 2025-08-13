Центральный город региона подвергся атакам пяти беспилотников, повреждены гражданский объект, автомобиль и забор частного дома

БЕЛГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью порядка 80 БПЛА пытались атаковать территорию Белгородской области за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Вячеслав Гладков.

"Сегодня утром город Белгород подвергся атакам пяти беспилотников. Повреждены гражданский объект, автомобиль и забор частного дома. В Белгородском районе по селу Толоконное выпущено четыре боеприпаса. Также над районом системой ПВО сбиты шесть беспилотников. Вчера за медицинской помощью обратился пострадавший при атаке дрона на частный дом 11 августа в селе Веселая Лопань - у мужчины диагностировали баротравму, необходимая помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно", - написал он.

Валуйский муниципальный округ атакован 20 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты. Повреждены квартиры в МКД, частные дома, линии электропередачи. По Грайворонскому муниципальному округу нанесены удары восьми беспилотников, два из которых сбиты. В результате атаки БПЛА на частный дом пятеро детей получили травмы - они были доставлены в детскую областную клиническую больницу, осмотрены врачами, ранения и травмы не подтвердились.

Система ПВО сбила над Вейделевским, Прохоровским, Ровеньским, Чернянским районами, а также Старооскольским городским и Яковлевским муниципальным округами девять беспилотников. Волоконовский район атакован двумя БПЛА - повреждена линия электропередачи, электроснабжение восстановлено аварийными службами.

Краснояружский район подвергся трем обстрелам, в ходе которых выпущено 12 боеприпасов, и атакам 15 беспилотников - информация о последствиях уточняется. По Шебекинскому муниципальному округу выпущен один боеприпас и совершены атаки 13 беспилотников, 12 из которых сбиты и подавлены. Губкинский городской округ атакован двумя БПЛА.