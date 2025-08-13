В Новороссийске воспитательница применила силу к ребенку

Против женщины завели уголовное дело

КРАСНОДАР, 13 августа. /ТАСС/. Воспитательница в детском саду в Новороссийске оскорбляла ребенка и применяла к ней физическую силу, в отношении женщины возбудили уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). По предварительным данным, 12 августа 2025 года в одном из детских садов в городе Новороссийске воспитатель дошкольного учреждения оскорбляла малолетнюю девочку, а также применяла к ней физическую силу", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.